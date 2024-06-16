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В коммюнике саммита указали, что мир на Украине требует вовлечения всех сторон

Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон

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Denis Balibouse/Reuters

Достижение мира на Украине требует участия и диалога всех сторон. Об этом сообщает агентства Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике конференции в Швейцарии.

«Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами», — уточнили в документе.

В сообщении обратили внимание, что участники конференции по Украине решили предпринять в будущем «конкретные шаги» с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.

Накануне вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.

До этого стало известно, что проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии содержит тезисы о контроле властей страны над Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ. На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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