В Белом доме не гарантируют выполнение соглашений с Киевом при новом президенте

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в случае смены американской администрации в результате прихода к власти нового главы государства нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом. Об этом он сказал на полях конференции по Украине в Швейцарии, отвечая на вопросы журналистов о возможности несоблюдения соглашения Вашингтоном, передает ТАСС.

«Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством», — сказал он, добавив, что такой сценарий справедлив не только для США, но и для других стран.

Саливан отметил, что, по сложившейся практике, США обычно придерживается обязательств по соглашениям, которые были заключены на долгий срок вне зависимости от смены администраций.

До этого он заявил, что украинские власти сочтут переговоры с Россией о мирном урегулировании более приемлемыми, если улучшат положение своей армии на линии соприкосновения.

Ранее глава Пентагона заявил, что президент РФ Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.