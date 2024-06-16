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Такер Карлсон усомнился в умственных способностях вице-президента США

Такер Карлсон: Камала Харрис глупа и не осознает свою некомпетентность

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Amr Alfiky/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон назвал вице-президента США Камалу Харрис глупой. Об этом сообщает РИА Новости.

Карлсона пришел к выводу, что Демократическая партия США использует президента Джо Байдена в качестве «инструмента» и вполне могла бы заменить его на надежного вице-президента. Но градус популярности Харрис среди американцев еще ниже, чем у Байдена.

Журналист обратил внимание, что ей дают должности, для которых компетенция чиновницы недостаточна.

«Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит», — заявил Карлсон.

До этого Байден нагрубил журналисту, который спросил про возможную передачу полномочий Харрис. Глава Белого дома поинтересовался у представителя СМИ, «не упал ли он на голову?».

В феврале Камалу Харрис назвали слабым политиком из-за ее «мемных» заявлений.

Ранее политик Дональд Трамп-младший раскритиковал наряд Камалы Харрис.

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