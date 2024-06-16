Некоторые категории россиян с июля станут меньше платить за ЖКХ

Льготников освободят от комиссий при оплате ЖКХ с июля 2024 года. Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

В список льготных категорий включены пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Их также освободят от уплаты пеней.

До этого вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию сетей, а не на иномарки.

Хуснуллин добавил, что правительство будет тщательно следить за соблюдением инвестиционных программ в области коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что в тарифе ресурсоснабжающих организаций заложена инвестиционная надбавка.

Перед этим директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на ЖКХ могут принять уже до конца текущего года.

Ранее россиянам назвали причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ.