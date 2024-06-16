Запад столкнулся с трудностями при сближении с глобальным Югом

Неучастие Китая в швейцарской конференции по Украине «омрачает усилия» Запада склонить на свою сторону страны глобального Юга. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

«Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону [стран] глобального Юга», — пишут авторы статьи.

В материале также говорится, что участники конференции рискуют не найти путь к «справедливому миру».

Саммит по Украине в Швейцарии проходит в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Президент США Джо Байден, китайский и бразильский лидеры Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва отказались ехать на мероприятие. Позже президент Колумбии Густаво Петро также заявил, что не будет участвовать в этой конференции.

Ранее Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения.