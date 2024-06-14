Под завалами слышны крики детей: ракета ВСУ попала в подъезд многоэтажки в Шебекино Подъезд многоэтажки обрушился в Шебекино после атаки ВСУ

ВСУ атаковали город Шебекино, в результате чего рухнул подъезд жилой многоэтажки. Как минимум семь человек пострадали, десять числятся пропавшими без вести. Спасатели работают на месте происшествия. Завалы достигают уровня третьего этажа, разбирать их будут до глубокой ночи.

14 июня ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, в результате чего там обрушился подъезд.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что сотрудники МЧС в первые часы после ЧП смогли достать двух пострадавших из-под завалов. Еще двоих спасли с помощью лестницы, они были на пятом этаже.

«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти (около 21:15 стало известно о семи пострадавших. — «Газета.Ru»). В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — добавил Гладков.

По словам губернатора, на месте работают сотрудники оперативных служб, аварийные бригады, самооборона и эксперты из БГТУ (Белгородского государственного технологического университета) им. Шухова (они оценивают повреждения).

«Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир», — написал чиновник.

По данным Shot, обрушилось 15 квартир. Один из активистов «Народного фронта» рассказал Telegram-каналу, что спасательные работы временно останавливали из-за объявления ракетной опасности, чтобы сотрудники МЧС и волонтеры смогли спрятаться в укрытиях. Затем они вернулись к разбору завалов. Спасатели объявляют «минуты тишины», чтобы услышать голоса пострадавших. Они также осматривают местность с помощью дронов.

Завалы и пропавшие без вести

Telegram-канал написал, что как минимум два человека погибли, однако официальных подтверждений этих данных нет. Под завалами все еще могут находиться люди, на месте слышны детские голоса. Сейчас числятся пропавшими без вести десять жителей рухнувшего подъезда, в их числе один ребенок.

Mash выяснил, что в результате удара рухнули первые три этажа пятиэтажки. Четвертый и пятый остались висеть на железобетонной конструкции. Спасатели смогли оперативно с помощью автолестницы помочь спуститься как минимум четверым жителям, которые находились на верхних этажах. Затем к оставшимся конструкциям прикрепили трос и снесли их с помощью трактора.

По данным военного корреспондента RT Игоря Жданова, поврежденную часть крыши демонтировали, так как она опасно нависала над завалами и мешала проведению спасательных работ.

«Учитывая, что завалы буквально [достигают] до уровня второго этажа, фактически до третьего... По всей видимости, работы будут продолжаться до глубокой ночи», — рассказал Жданов.

Спасатели оцепили территорию вокруг места происшествия. Жителей дома эвакуировали в школу. Всем пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ ударили ракетой «Точка-У» из Волчанского района Харьковской области. В прошлом году в результате атаки также обрушился подъезд жилого дома, здание находится в 12 минутах ходьбы от пострадавшей пятиэтажки.

«Я чуть с дивана не упала»

Местная жительница Валентина Ускова в разговоре с РЕН ТВ отметила, что экстренные службы быстро приехали на место трагедии:

«Раздался мощный взрыв, затряслись окна и двери, я чуть с дивана не упала. Я сначала не поняла, что такое, но поняла, что попало в дом. <...> Оказалось, что попало в половину нашего дома».

Другой очевидец рассказал Shot, что незадолго до прилета он курил и вдруг услышал гул. Когда побежал на звук, увидел обрушившийся подъезд. Вместе с другими очевидцами мужчина вытащил двоих детей.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в Telergam-канале, что уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева и группа сотрудников ее аппарата выехали на место, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим. Она также выразила соболезнования семьям погибших.