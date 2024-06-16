Названы возможные причины потери связи с дроном США

Дрон США MQ-4C мог подать сигнал бедствия над Черным морем из-за молнии или воздействия СВЧ-лучей. Об этом написал Telegram-канал «Русское оружие».

«Фиксируется интенсивное патрулирование многоцелевых вертолётов UH-60M, мониторящих надводное пространство на предмет вероятного появления обломков дрона в случае отказа ИНС или автопилота», — говорится в сообщении канала.

До этого американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты.

Днем 4 июня в воздушном пространстве над Черным морем находился разведывательный дрон RQ-4B. Именно тогда на аэродроме в польском Жешуве совершил посадку американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, прилетевший из Норвегии с военным грузом.

После этого американский беспилотник исчез с наземных радаров и больше не отображался на сервисах по отслеживанию полетов. Скорее всего, оператор дрона выключил радиолокационный ответчик.

Ранее США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет.