В МИД Румынии описали, какой мир нужен между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в ходе конференции по Украине в Швейцарии заявила, что в основе мира между Украиной и Россией должен лежать Устав ООН и принципы международного права.

«Мир, который может быть основан только на Уставе Организации Объединенных Наций и принципах международного права», — сказала она.

Одобеску заявила, что причиной этого конфликта стало устаревшее понимание международных отношений, в котором мир делится на «великие державы и международных акторов с более слабой позицией».

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. МИД РФ неоднократно называл эту формулу утопичной и нереалистичной.

По данным агентства Reuters, в проекте итогового коммюнике конференции в Швейцарии говорится, что достижение мира на Украине требует участия и диалога всех сторон.

Ранее вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.