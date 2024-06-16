Трамп пообещал положить конец многомиллиардным траншам Киеву

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал положить конец многомиллиардным траншам США Украине в случае победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Всякий раз, приезжая нашу страну, он [президент Украины Владимир Зеленский] покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — пообещал Трамп.

По словам Трампа, Зеленский может оказаться величайшим мастером торговаться среди мировых политиков.

До этого Трамп заявил, что события на Украине и заявления об ударах по РФ ведут к мировой войне.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Трамп заявил о наличии у него конкретного плана урегулирования конфликта на Украине.