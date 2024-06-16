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Медики группировки РФ «Запад» извлекли из тела солдата неразорвавшийся боеприпас

РИА Новости: военные врачи извлекли из бойца неразорвавшийся боеприпас

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Минобороны России/РИА «Новости»

Российские военные медики группировки «Запад» извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведущего хирурга сводного этапа эвакуации группировки.

«Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали<…> Ну, слава Богу, все обошлось, все нормально», — рассказал он.

Источник пояснил, что снаряд находился в проекции бедренной артерии, его вынимали после осмотра саперов. Также все врачи для операции надели бронежилеты и каски.

До этого сообщалось, что военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени А. В. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, который выполнял боевые задачи.

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем медицинского работника поблагодарил российских медиков за мужество и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации.

Ранее главы Минобороны и Минздрава обсудили вопросы медобеспечения участников СВО.

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