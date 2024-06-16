Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Экс-главком ВСУ генерал Валерий Залужный лайкнул пост в соцсетях украинского блогера Мирослава Олешко с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости.

В публикации уточнили, что пост скоро удалили.

Олешко прокомментировал мирные предложения по урегулированию конфликта, которые озвучил президент РФ Владимир Путин. По мнению блогера, выдвинутые условия — результат политики Зеленского. Он обратил внимание, что выполнение этих условий станет гарантией «конца его власти».

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого офис президента Украины отверг мирные инициативы Путина.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.