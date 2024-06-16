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Каждый третий арендатор делает ремонт в съемной квартире

Большинство арендаторов платят в месяц за жилье от 30 до 50 тысяч рублей

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Shutterstock

Каждый третий россиянин самостоятельно делал ремонт в арендуемом жилье, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК «Росгосстрах». Чаще всего обновлять интерьер приходится, чтобы устранить последствия залива, а порой и пожара. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство респондентов, арендующих квартиру (61%), платят за жилье ежемесячно 30-50 тысяч рублей без учета услуг ЖКХ. Еще 30% — до 30 тысяч рублей в месяц, а 9% — сумму в 50-100 тысяч рублей.

В среднем россияне меняют съемное жилье раз в 2-5 лет — такой ответ дали 60% респондентов-арендаторов. Еще 14% переезжают в новые квартиры раз в год, 16% — реже, чем раз в 5 лет. Только у 10% респондентов опыта переезда из одной съемной квартиры в другую пока не было.

Переезд в другую съемную квартиру, как правило, связан с несколькими причинами. В топ-3 самых частых вошли решение владельца не сдавать больше квартиру (33%), повышение арендной платы (30%) и изменение места работы или учебы арендатора (23%).

Среди причин переезда (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа) респонденты также называли: наскучивший интерьер — 14%; пополнение в семье — 13%; конфликт с соседями — 10%; конфликт с арендодателем — 7%; переезд в другой город или страну — 6%; появление собственной квартиры — 6%.

Ключевыми факторами при выборе съемной квартиры (здесь также можно было выбрать несколько вариантов ответа) для россиян оказались стоимость (54%), интерьер и ремонт (44%), а также инфраструктура района (41%). В топ-10 важнейших параметров также вошли: близость к месту работу или учебы — 26%; расположение — 25%; наличие необходимой бытовой техники — 16%; близость к метро — 10%; возможность содержания питомцев — 6%; возможность проживания с детьми — 5%; наличие парковочных мест — 3%.

Большинство опрошенных россиян-арендаторов (66%) никогда не делали ремонт в съемной квартире. Еще 27% обновляли жилье в счет арендной платы, а 7% — на свои собственные средства.

Ремонт в арендуемом жилье, как показал опрос, чаще всего является вынужденной мерой: 51% респондентов проводили его для устранения последствий залива или пожара, 32% — из-за неисправной проводки и потрескавшейся краски на стенах, а 6% заявили, что без капитального ремонта жить в квартире было просто невозможно Лишь 11% участников опроса обновляли интерьер квартиры из-за наскучившего дизайна.

Более трети (36,5%) респондентов потратили на ремонт 50-100 тысяч рублей, почти столько же (35,4%) — 100-300 тысяч рублей, 7% — 300-500 тысяч рублей, а 4% — свыше полумиллиона рублей. Еще 17% опрошенных удалось обновить квартиру за менее чем 50 тысяч рублей.

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