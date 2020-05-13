В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о том, какие меры разработаны для защиты новобранцев от коронавируса и об изоляторах для призывников с инфекцией.

Генерал заверил, что алгоритм действий при обнаружении у призывников инфекции уже отработан. Он отметил, что для молодых людей подготовили даже специальные изоляторы.

По словам Герасимова, призывники прежде чем оправиться в войска получат заключение, как минимум, семи врачей-специалистов. Также на весь период следования к местам прохождения военной службы им выдадут медицинские маски. Каждый призывник после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на выявление коронавируса.

«Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен <…> на переодевание и комплектование воинской команды», — добавил Герасимов.

Ранее Владимир Путин издал указ о начале с 1 апреля ежегодного весеннего призыва в армию мужчин от 18 до 27 лет. Набор призывников продлится до 15 июля.

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