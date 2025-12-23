Китай ответил Зеленскому на угрозы санкциями

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в ответ на угрозы президента Украины Владимира Зеленского ввести новые санкции против граждан КНР и компаний за помощь России в конфликте призвал Киев исправить ошибки. Его слова приводит РИА Новости.

»Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал дипломат.

Накануне Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, работающих с военной промышленностью России, рестрикции будут введены до конца года.

До этого президент Украины ввел санкции против 56 морских судов, которые якобы имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну. Согласно введенным на 10 лет ограничениям, предполагается аннулирование лицензий, заморозка торговых соглашений, прекращение перевозок и транзита ресурсов, а также запрет на вход в территориальные воды Украины и блокировка активов.

Ранее в России предположили, что Трамп введет санкции против Украины.