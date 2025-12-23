Пропавшую триатлонистку растерзали акулы

Американская триатлонистка Эрика Фокс, пропавшая 21 декабря после заплыва в заливе Монтеррея, оказалась жертвой нападения акул. Об этом сообщает NY Post.

Спортсменка оказалась единственной из группы участников заплыва, кто не сумел вовремя выбраться на берег по его окончании. Организованные правоохранительными органами поиски Фокс были приостановлены спустя более чем 15 часов поисковых работ, охвативших территорию площадью более 84 квадратных морских миль.

«Береговая охрана выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким пострадавшей в результате этого трагического инцидента», — заявил капитан береговой охраны Джордан Балдуэза, принимавший участие в поисках.

До этого события 24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее сообщалось, что мать пропавшего пловца Николая Свечникова отправится в Турцию в его день рождения.