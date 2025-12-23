В Москве у мужчины остановилось сердце во время занятий в спортклубе

МК: в Москве мужчина потерял сознание на тренировке в спортклубе

В московском фитнес-клубе посетителя обнаружили без сознания. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в учреждении на Варшавском шоссе. По данным издания, 58-летний мужчина пришел на занятия, но во время выполнения упражнений почувствовал недомогание.

В какой-то момент он потерял сознание. Спасти пострадавшего не смогли. Подробности о том, что стало причиной такой реакции организма, не уточняется.

До этого в Подмосковье школьник потерял сознание из-за ремонта у соседей. Сосед сверху нанял мастеров, которые залили ему пол неизвестным веществом.

После этого семья стала замечать странный запах у себя в квартире. Спустя непродолжительное время ребенок пришел со школы и, потеряв сознание, попал в больницу. Медики диагностировали интоксикацию бензолом.

После оказания помощи мальчика отпустили домой, но у него сохранялись проблемы со здоровьем. Например, у него часто болела голова. В жилье специалисты Роспотребнадзора обнаружили пары токсичных для человека веществ.

Ранее в Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания.