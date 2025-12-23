На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве у мужчины остановилось сердце во время занятий в спортклубе

МК: в Москве мужчина потерял сознание на тренировке в спортклубе
true
true
true
close
August_0802/Shutterstock/FOTODOM

В московском фитнес-клубе посетителя обнаружили без сознания. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в учреждении на Варшавском шоссе. По данным издания, 58-летний мужчина пришел на занятия, но во время выполнения упражнений почувствовал недомогание.

В какой-то момент он потерял сознание. Спасти пострадавшего не смогли. Подробности о том, что стало причиной такой реакции организма, не уточняется.

До этого в Подмосковье школьник потерял сознание из-за ремонта у соседей. Сосед сверху нанял мастеров, которые залили ему пол неизвестным веществом.

После этого семья стала замечать странный запах у себя в квартире. Спустя непродолжительное время ребенок пришел со школы и, потеряв сознание, попал в больницу. Медики диагностировали интоксикацию бензолом.

После оказания помощи мальчика отпустили домой, но у него сохранялись проблемы со здоровьем. Например, у него часто болела голова. В жилье специалисты Роспотребнадзора обнаружили пары токсичных для человека веществ.

Ранее в Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами