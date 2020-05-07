Италия поблагодарила Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом

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Глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за оказание помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе телефонного разговора Гуэрини отметил профессионализм и самоотверженность российских специалистов, в том числе военных медиков.

Кроме того, глава итальянского минобороны поблагодарил Шойгу за своевременное и оперативное оказание помощи российскими военными.

Российский министр обороны в свою очередь рассказал Гуэрини о предпринимаемых в Вооруженных силах России мерах по обеспечению безопасности и здоровья военнослужащих и гражданского персонала.

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