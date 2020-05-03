Российские военврачи вылечили 67 пациентов с коронавирусом в Бергамо

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Российские военные медики совместно с итальянскими коллегами вылечили 67 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

За все время работы госпиталь принял 109 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в настоящее время на лечении остается 42 человека.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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