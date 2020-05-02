Минобороны: РФ не пытается расколоть НАТО и ЕС отправкой военных на борьбу с Covid в Италию
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская сторона не намерена внести раскол в НАТО и Евросоюз, отправив своих военных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, Россия не думает о чем-либо другом, когда предоставляет «помощь нуждающимся»
«Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства», — сказал Фомин.
Он отметил, «обвинения в шпионаже, в гибридных инструментах», которые Россия применяет в отношении государств-членов НАТО и прочих стран Запада являются «недобросовестными методами».