Минобороны: РФ не пытается расколоть НАТО и ЕС отправкой военных на борьбу с Covid в Италию

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская сторона не намерена внести раскол в НАТО и Евросоюз, отправив своих военных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Россия не думает о чем-либо другом, когда предоставляет «помощь нуждающимся»

«Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства», — сказал Фомин.

Он отметил, «обвинения в шпионаже, в гибридных инструментах», которые Россия применяет в отношении государств-членов НАТО и прочих стран Запада являются «недобросовестными методами».