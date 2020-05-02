Российские военные продезинфицировали отделение больницы сербского Валево

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Российские специалисты в рамках помощи в борьбе с коронавирусом провели дезинфекцию инфекционного отделения больницы города Валево в Сербии, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в городе наряду с Белградом и Нишем сложилась одна из самых сложных ситуаций с заболеваемостью. В связи с этим военные из РФ провели обеззараживание в третий раз. Работа специалистов осложнялась тем, что в больнице находилось большое количество пациентов с COVID-19.

«Российские военнослужащие продезинфицировали корпус для временного размещения больных, после перемещения в него пациентов приступили к обработке основных помещений», — добавили в Минобороны.

Всего обработала в Сербии 148 объектов в 30 городах, в том числе более 317 зданий и сооружений, площадью более 1,35 млн. кв. м и 470 тыс. кв. м дорог. Кроме того, военные медики из России осмотрели и помогли в лечении более 711 пациентам с коронавирусом.

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