Путин рассказал о праздновании 9 мая
Президент России Владимир Путин рассказал, что 9 мая состоится воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
«В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты», — сказал президент.
Путин добавил, что вечером 9 мая в центрах городов состоятся праздничные салюты. Он отметил, что остальные мероприятия, в том числе парад на Красной площади, пройдут позже, когда ситуация с коронавирусом улучшится.
Путин также призвал помянуть солдат и поздравить ветеранов.
В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин пообещал, что все запланированные мероприятия на 9 мая состоятся позже
— Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме