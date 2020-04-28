Путин рассказал о праздновании 9 мая

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Президент России Владимир Путин рассказал, что 9 мая состоится воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Об этом он заявил на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

«В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты», — сказал президент.

Путин добавил, что вечером 9 мая в центрах городов состоятся праздничные салюты. Он отметил, что остальные мероприятия, в том числе парад на Красной площади, пройдут позже, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Путин также призвал помянуть солдат и поздравить ветеранов.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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