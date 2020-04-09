Специалисты из России направлены в сербский город Валево

<img src="//img.gazeta.ru/files3/898/12853898/AP_18349450232828-pic905-895x505-6695.jpg">

Российские военные эпидемиологи, прибывшие в Сербию, направлены в город Валево, где наблюдается самая сложная ситуация по коронавирусу нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Военные врачи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты направлены в Валево, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что в городе зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.

Решение о том, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса, было принято по итогам разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Отправленные ранее Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские специалисты начали прием людей с признаками коронавируса в Сербии

— В Сербию прибыли все 11 российских военных самолетов для борьбы с COVID-19

— Помощь Сербии: Россия направляет 87 военных медиков