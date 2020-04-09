Специалисты из России направлены в сербский город Валево
Российские военные эпидемиологи, прибывшие в Сербию, направлены в город Валево, где наблюдается самая сложная ситуация по коронавирусу нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Военные врачи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты направлены в Валево, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что в городе зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.
Решение о том, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса, было принято по итогам разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Отправленные ранее Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.
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