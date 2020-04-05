Трамп заявил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с COVID-19
Президент США Дональд Трамп уведомил, что в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 отправят 1 тысячу военнослужащих, в том числе медиков. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
По словам американского лидера, еще «тысячи и тысячи» военных, в числе которых также будут врачи, перебросят в различные штаты.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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