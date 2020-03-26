Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака
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Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, передает газета Figaro со ссылкой на французский генштаб.
Вывод войск начнется 26 марта, уточнили в генштабе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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