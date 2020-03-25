Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уведомил в своем Twitter, что плавучий космодром «Морской старт» прибыл в Россию.

Он отметил, что «такие мигранты» России «нужны».

«Стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке», — написал Рогозин.

До этого в Славянку приплыло командное судно, с которого ведется управление и подготовка к пуску. Ранее оба судна стояли в Лонг-Бич в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Плавучий космодром «Морской старт» прибыл в порт Приморья

— Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

— Началась транспортировка космодрома «Морской старт» из США в Россию