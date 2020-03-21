Сирия приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса

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Сирийские власти решили приостановить международные полеты в связи с коронавирусной ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранспорта САР Али Хамуда.

Он напомнил, что в Сирии пока не было выявлено ни одного случая инфицирования вирусом. Однако власти решили ввести ряд жестких ограничений, чтобы коронавирус не проник в страну. Одна из таких мер — прекращение воздушного сообщения со всеми странами, где наблюдается вспышка вируса.

«Последний рейс прибудет из Москвы 22 марта», — добавил он.

После этого все рейсы из Сирии и в страну будут временно приостановлены. Хамуд добавил, что в САР также закрыты кафе, рестораны, музеи и места возможного массового скопления людей.

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