Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, радикалы использовали как живой щит мирных жителей, в том числе женщин и детей.
В воскресенье, 15 марта, в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.
5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские военные выдвинулись к месту совместного с Турцией патрулирования в Идлибе
— Путин и Эрдоган отметили снижение напряженноси в Идлибе