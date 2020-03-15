Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, радикалы использовали как живой щит мирных жителей, в том числе женщин и детей.

В воскресенье, 15 марта, в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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