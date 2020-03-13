США обстреляли ракетами склады с оружием группировки «Катаиб Хезболлах»* в Ираке

США в ответ на обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке нанесли авиаудары по пяти складам с оружием шиитской группировки «Катаиб Хезболлах»* (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.

В Минобороны США отметили, что обстрел был произведен по объектам группировки в Ираке и носил оборонительный характер.

«Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее способность совершать в будущем атаки на силы [возглавляемой США антитеррористической] коалиции [которые проводят операцию] «Непоколебимая решимость», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее стало известно, что военная база Эт-Таджи, на которой находились американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

«Катаиб Хезболлах»* — шиитская группировка, запрещенная в России.

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