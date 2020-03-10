США пообещали Турции санкции за С-400

США готовы ввести санкции в отношении Турции, если она не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд. Об этом сообщает ТАСС.

Покупка Турцией С-400 не соответствует ее статусу партнера НАТО и несовместимо с ее обязанностями в качестве участника программы создания истребителей F-35, подчеркнул посол. Он отметил, что турецкую сторону ожидают последствия с точки зрения закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Саттерфилд призвал Турцию найти решение вопросу с С-400, в противном случае американская поддержка роли Турции в сирийском Идлибе и Ливии не помешает США ввести санкции.

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