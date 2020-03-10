Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американского ведомства.

По его словам, Госдеп хочет добиться того, чтобы в соглашении, помимо того, что есть, был также указан спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и ранее не были внесены в СНВ-3.

«Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования», — пояснил представитель Госдепа.

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