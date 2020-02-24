Конструктор сравнил преимущества систем ракетного предупреждения России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) превосходит американскую по некоторым характеристикам, заявил главный конструктор СПРН, генеральный директор Межгосударственной Акционерной Корпорации «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда».

Главным преимуществом российской системы является глобальность контроля, отметил конструктор. По его словам, это является главным преимуществом российской СПРН над американской.

Система США, в свою очередь, отличается большим запасом по времени предупреждения, подчеркнул Боев. Он пояснил, что причиной данного преимущества является размещение американской системы в Гренландии и Великобритании.

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