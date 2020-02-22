Эрдоган пообещал действовать в Сирии более решительно
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении начать более решительные действия в Сирии, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что новая дорожная карта была принята после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы предпримем более решительные шаги», — заявил Эрдоган.
При этом не пояснил, о каких конкретно мерах идет речь.
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