Переговоры России и Турции по Идлибу возобновятся в ближайшие дни

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Идлибе продолжатся в ближайшее время, передает «Интерфакс».

«Переговоры с Россией по Идлибу не застопорились, они продолжатся в ближайшие дни», — сказал Акар.

По словам министра, Турция не планирует пересматривать сочинское соглашение. Он также добавил, что целями турецкой армии в Идлибе выступают сирийские силы, а не Россия, о противостоянии с которой не может быть и речи. В то же время Акар добавил, что Москве не следует вмешиваться в дела Анкары в провинции.

В последнее время отношения России и Турции по ситуации в Идлибе обострились. Протурецкие военные 20 февраля перешли в наступление против сирийской армии в провинции. Российские Су-24 нанесли удар по атакующим, из-за чего Сирия смогла успешно отразить нападение.

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