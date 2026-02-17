Розенбаум соберет больше 8 млн рублей за концерт в Рязани

Почти все билеты на концерт российского певца и поэта Александра Розенбаума в Рязани распроданы — до статуса sold out осталось лишь 30 мест. Об этом сообщает URA.ru.

Если зал будет полностью заполнен, то выручка от продажи билетов достигнет 8 417 000 рублей, отмечает издание. Однако на текущий момент реализовано билетов на сумму 8 113 000 рублей.

Концерт пройдет в Рязанской областной филармонии, рассчитанной на 1 350 зрителей. Оставшиеся 30 билетов доступны по цене от 7 500 до 12 000 рублей — нереализованная часть составляет 304 000 рублей.

Выступление запланировано на 24 февраля и начнется в 19:00. В программу войдут как проверенные временем хиты, так и свежие композиции из последних альбомов артиста.

В январе стало известно, что Александр Розенбаум просит за частное выступление девять миллионов рублей. При этом в гримерке Розенбаума должны быть: чайник с горячей водой, минеральная вода, бутерброды с сыром и колбасой, а также комфортный диван и кресло. Артист предпочитает передвигаться без охраны.

