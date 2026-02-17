Россиянам напомнили об алиментах на жилье для ребенка

Россияне могут получить алименты на жилье для ребенка, сказала «Газете.Ru» сооснователь и руководитель юридического отдела компании «Кешоков, Битуева и партнеры», член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева.

«Простыми словами: это не обычные алименты на питание и одежду, а дополнительные деньги на аренду или оплату коммуналки, если ребенок не имеет собственного жилья. Закон позволяет их взыскать в исключительных случаях. Важно: просто «хотелось бы жить лучше» – недостаточная причина. Нужно доказать реальную необходимость и отсутствие альтернатив. Исключительные обстоятельства, при наличии которых дополнительные расходы могут быть взысканы подлежат установлению и оценке судом в каждом конкретном судебном разбирательстве и, как показывает анализ материалов судебной практики, нередко аналогичные по существу требования суды удовлетворяют», — сказала Битуева.

По ее словам, отсутствие пригодного жилья у ребенка — основное условие. Если у родителей нет в собственности жилья, пригодного для постоянного проживания ребенка, суд может признать это исключительным обстоятельством, подчеркнула юрист.

По ее словам, в судебной практике можно встретить примеры, когда отсутствие у ребенка собственного жилья напрямую было связано с действиями или бездействием одного из родителей — например, когда родитель, обязанный по решению суда предоставить ребенку жилье, уклоняется от этой обязанности. В таких случаях суд, оценивая все обстоятельства дела, может принять решение о взыскании с этого родителя дополнительных расходов на аренду жилья для ребенка, констатировала эксперт.

При рассмотрении подобных дел судом уделяется особое внимание нуждаемости ребенка, заявила Битуева. Учитывается не только физическое отсутствие жилья, но и его пригодность для проживания, соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности, уточнила юрист. По ее словам, если имеющееся жилье находится в аварийном состоянии или не соответствует потребностям ребенка (например, в случае инвалидности), суд может признать это обстоятельством, требующим дополнительных расходов.

Битуева подчеркнула, что выплата дополнительных расходов на жилье не освобождает родителя от обязанности по обеспечению ребенка постоянным жильем в будущем. Взыскание таких расходов носит временный характер и направлено на обеспечение текущих потребностей ребенка, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему постоянного места жительства, добавила юрист.

«Помимо основных условий, указанных выше, суд может учитывать и другие значимые обстоятельства, такие как состояние здоровья ребенка, его успеваемость в школе, наличие особых потребностей. В каждом конкретном случае суд осуществляет индивидуальную оценку всех представленных доказательств и принимает решение, исходя из интересов ребенка и с учетом материального положения обоих родителей. Такие алименты — дополнительная гарантия защиты интересов ребенка в сложных обстоятельствах. Подготовка доказательств — ключ к успеху», — сказала Битуева.

Она рекомендовала представить в суд подтверждающие документы — договор аренды, квитанции об оплате и коммунальных услуг, медицинские заключения. Битуева уточнила, что соразмерность выплат суд определяет с учетом материального положения обоих родителей и их доходов. Выплаты назначаются в твердой сумме и носят временный или единовременный характер, сказала юрист.

