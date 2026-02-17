Заключенный перерезал шею сокамернику и съел его глаз и ухо

В Чили заключенного заподозрили в расправе над сокамерником и каннибализме

Заключенного уличили в каннибализме и расправой над сокамерником в чилийской тюрьме, сообщает BioBioChile.

Тело 26-летнего Фелипе Сепульведу Рамоса с серьезной раной на шее обнаружили в воскресенье, 8 февраля, в тюрьме Уачалалуме в Ла-Серене.

Рядом спал его 22-летний сокамерник Мануэль Фуэнтес Мартинес, который отбывает срок за вооруженное ограбление и попытку побега. После случившегося его изолировали в тюрьме строгого режима.

По предварительным данным, прокуратура также расследует возможный акт каннибализма, поскольку у жертвы отсутствовали глаз и ухо, а также были сильно повреждены лицо и рука.

Эшли Сан Мартин, партнерша Фуэнтеса и мать их ребенка, заявила, что предупреждала об ухудшении психического состояния мужчины, так как в последние месяцы замечала значительные изменения в его поведении, однако сотрудники тюрьмы не обратили внимания на ее предостережения.

«Я боялась, что он причинит вред себе или кому-то еще. Я обратилась к социальному работнику за помощью, чтобы он мог пройти обследование у психолога, потому что ему было плохо. Я знаю, что у него были свои причины, потому что я знаю, что он защищался», — подчеркнула она.

Также девушка рассказала о суровых условиях содержания в тюрьме. По ее словам, Мануэль жаловался, что у него не было простыней и даже матраса, его морили голодом, а перед инцидентом он якобы порезал себе лицо. По мнению Мартин, охранники могли предотвратить произошедшее.

Ранее в Египте 13-летний мальчик расчленил сверстника и употребил в пищу часть его ноги.