Самолет с делегацией России прибыл в Женеву, где пройдут переговоры по Украине

Самолет делегации России во главе с Мединским прибыл в Женеву
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В Женеву, где пройдут переговоры по Украине, прибыл самолет российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Самолет приземлился», — подтвердил собеседник.

Отмечается, что перелет из Москвы до Женевы составил девять часов в облет недружественных стран. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии.

Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины.

По мнению экс-разведчика Скотта Риттера, участие в переговорах по Украине Владимира Мединского демонстрирует решительность и конструктивный подход Москвы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.

Ранее переговоры по Украине велись в январе в Абу-Даби, делегацию России возглавлял Игорь Костюков.
 
