СМИ предупредили об угрозе для экспорта через Балтику

«Ъ»: экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой из-за льдов и осмотров
Михаил Голенков/РИА Новости

Экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов и обязательного водолазного осмотра судов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минтранс сообщил изданию, что ледовые условия в Финском заливе превысили ожидаемые по толщине льда. Ожидается, что к марту толщина льда превысит 0,3-04 м. В связи с этим капитаны портов последовательно вводят ограничения на проход судов через льды.

В частности, капитан Большого порта Санкт-Петербург дал распоряжение судам без ледового усиления при достижении толщины льда 15-30 см двигаться только по индивидуальной ледовой проводке. А с 19 февраля суда без ледового усиления не будут допускаться к плаванию при толщине льда 15-30 см. Суда класса Ice1 и Ice2 смогут заходить в порт только с ледокольной проводкой. Аналогичные ограничения введены в порту Усть-Луга.

Отмечается, что обязательный водолазный осмотр судна также сказывается на скорости прохождения судов. Для него не везде есть инфраструктура, также процедура осложняется из-за мороза.

Накануне синоптик Александр Колесов рассказал, что Ладожское озеро, которое является крупнейшим пресноводным водоемом Европы, полностью покрылось льдом.

Он отметил, что замерзание Ладожского озера стало продолжением морозной погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Каллас заявила, что в Евросоюзе хотят запретить обслуживание ледоколов и танкеров РФ.
 
