ВСУ используют технологию времен французской революции для борьбы с Россией

Вооруженные силы Украины используют военную технологию времен французской революции для борьбы с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о воздушных шарах для ударов, разведки и транспортировки.

Как отмечается в материале, они практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями радиоэлектронной борьбы. Воздушные шары также могут нести оружие на тысячи километров, говорится в тексте.

На фоне нехватки финансирования и доступа к достаточному количеству современного оружия Киев обратился к воздушным шарам как недорогому запасному варианту, пишет WSJ.

По данным собеседников газеты, Украина начала использовать воздушные шары вскоре после начала СВО, а в 2024 году применяла воздушные шары, часто от американских поставщиков. В основном их используют для доставки «камикадзе-оружия», которое дальше самостоятельно летит к цели.

«В прошлом году украинские силы использовали воздушные шары для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на Москву и Рязань. По словам источников, воздушные шары также использовались для доставки ударных беспилотников в Москву в декабре», — говорится в тексте.

В сентябре 2025 года ВСУ впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Все цели были нейтрализованы. По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены.

Ранее ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области.