Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

ВСУ используют технологию времен французской революции для борьбы с Россией

WSJ: ВСУ используют технологию времен французской революции для борьбы с РФ
Shutterstock

Вооруженные силы Украины используют военную технологию времен французской революции для борьбы с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о воздушных шарах для ударов, разведки и транспортировки.

Как отмечается в материале, они практически незаметны на радарах и парят высоко над линиями радиоэлектронной борьбы. Воздушные шары также могут нести оружие на тысячи километров, говорится в тексте.

На фоне нехватки финансирования и доступа к достаточному количеству современного оружия Киев обратился к воздушным шарам как недорогому запасному варианту, пишет WSJ.

По данным собеседников газеты, Украина начала использовать воздушные шары вскоре после начала СВО, а в 2024 году применяла воздушные шары, часто от американских поставщиков. В основном их используют для доставки «камикадзе-оружия», которое дальше самостоятельно летит к цели.

«В прошлом году украинские силы использовали воздушные шары для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на Москву и Рязань. По словам источников, воздушные шары также использовались для доставки ударных беспилотников в Москву в декабре», — говорится в тексте.

В сентябре 2025 года ВСУ впервые предприняли попытку массовой атаки российских регионов с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. Все цели были нейтрализованы. По данным Минобороны РФ, подобные единичные атаки уже фиксировались в российских регионах осенью 2024 года. А в конце лета этого года они были возобновлены.

Ранее ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки Липецкой области.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!