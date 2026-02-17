Прибывшего из Латвии банкира оштрафовали на 800 тыс. рублей за растрату 11 миллиардов

Замоскворецкий суд Москвы приговорил 62-летнего бывшего заместителя председателя правления Судостроительного банка Василия Мельникова за растрату 11 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, деньги были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов. Прокурор просил назначить 5,5 года лишения свободы, однако судья Ирина Зорина сочла такое наказание мягким и увеличила срок на полгода — до 6 лет.

Адвокат Валерий Панасюк заявил, что считает приговор чрезмерно суровым и намерен его обжаловать. По его словам, в период, который вменяется его подзащитному, тот не входил в кредитный комитет и не участвовал в принятии решений о выдаче займов. Кроме того, как утверждает защита, 8 млрд рублей были выданы без одобрения кредитного комитета.

С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Мельников сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 1 год и 4 месяца.

СБ-банк лишился лицензии 16 февраля 2015 года, долг перед вкладчиками тогда составлял почти 37 млрд рублей. Мельников, работавший в кредитной организации с 1999 года, стал первым топ-менеджером банка, привлеченным к уголовной ответственности. В 2016 году его уже штрафовали на 300 тыс. рублей за фальсификацию отчетности.

После возбуждения нового дела он уехал в Латвию. Обвинение в растрате было предъявлено заочно 28 августа 2018 года, позже его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В сентябре 2021 года экс-банкир добровольно вернулся в Россию. Во время процесса Мельников вины не признал и просил прекратить дело в связи с истечением десятилетнего срока давности, однако суд указал, что 2 года из этого периода он находился в международном розыске, поэтому срок не истек.

По этому же делу были осуждены экс-директор департамента кредитования СБ-банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков. За выдачу 11 безвозвратных кредитов на 11 млрд рублей они получили 3,5 и 4,5 года колонии, однако Мосгорсуд позже увеличил им сроки еще на 1,5 года каждому.

Фигурантами расследования остаются и другие бывшие руководители банка, которые находятся в розыске, в том числе экс-президент Андрей Егоров, и.о. председателя правления Алексей Парфенов и совладелец Андрей Вовченко. Последнего обвиняют в фиктивных сделках с активами банка, включая здание на Садовнической улице в Москве. Ущерб по этим эпизодам следствие оценивает почти в 6 млрд рублей. Заочный процесс над Вовченко и Степаном Мелконовым, уехавшими в Канаду, проходит в том же суде.

Ранее по схожему уголовному делу прокурор просил заочный приговор для Чичваркина на срок 9 лет.