В России усомнились в возможности уничтожить энергосистему Украины

Полковник Матвийчук счел почти невозможным уничтожение энергосистемы Украины
Roman Baluk/Reuters

Полностью уничтожить энергосистему Украины практически невозможно. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Объекты энергетики, вопреки частому представлению, — это не что-то точечное. Не то, по чему можно нанести удар и все сразу перестанет работать. Нет, это станции передачи, аккумуляции энергии — это большой площадной объект, который практически невозможно полностью разрушить. Тем более, что объекты энергетики способны к восстановлению», — объяснил Матвичук.

Он сообщил, что на данный момент практически уничтожена Ладыжинская ТЭС. Киевская ТЭС во многом разрушена, но еще может быть восстановлена, указал военный. В связи с этим, по его словам, говорить о разрушении энергосистемы Украины «неправильно». Кроме того, Запад помогает Киеву дизельными и мобильными генераторами, напомнил Матвийчук.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте Украины с Россией, а потому Киев должен защищать их, «как линию фронта».

Ранее ВС РФ ударили по связанной с АЭС подстанции в Киеве.
 
