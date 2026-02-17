Размер шрифта
Раскрыта причина отмены концерта Лолиты в Волгограде: «Пятно в репутации»

Музкритик Бабичев: концерт Лолиты отменен в Волгограде из-за менталитета горожан
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Музыкальный критик и медиаменеджер Евгений Бабичев предположил, что причиной отмены концерта Лолиты Милявской в Волгограде стал менталитет горожан. Об этом он сообщил изданию «Абзац».

«Волгоград — это город-герой, легендарный город. Думаю, там политика немного другая: зрители не хотят видеть у себя артистов, которые имеют какое-то пятно в своей репутации», — заявил медиаменеджер.

Накануне стало известно, что концерт Милявской, запланированный на 20 февраля, вновь сорвался — организаторы сослались на низкие продажи билетов. Негативное отношение публики напрямую связывают с участием артистки в нашумевшей «голой» вечеринке.

«Там другое видение, восприятие и воспитание. Возможно, у них свой дресс-код, своя цензура и политика, связанная с проведением культурно-массовых мероприятий», — добавил критик Бабичев.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делала скриншоты с угрозами и планировала передать их в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что Меладзе выступит для русскоговорящей публики на турецких курортах.
 
