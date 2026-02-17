Ребенок провалился в полынь на реке Обь

Спасатели ищут еще одного ребенка, провалившегося в реку Обь

В Новосибирской области ребенок провалился под воду реки Обь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, несовершеннолетний оказался на полынье реки Обь и провалился в нее. Другие подробности произошедшего не уточняются, но известно, что в этот момент родителей рядом не было.

На данный момент спасатели ищут несовершеннолетнего под водой. На месте также работают следователи.

«Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого на реке Обь подобный инцидент произошел с восьмилетней девочкой. Когда родители выпили, она отправилась гулять без присмотра. Ребенок катался с горки на ватрушке, но в какой-то момент ушел под воду.

При этом тюбинг нашли на берегу, сама школьница еще не найдена. Ее поиски продолжаются уже несколько дней. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

