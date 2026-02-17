Сочи подвергся массированной атаке Киева

Средствами противовоздушной обороны Сочи в ночь на 17 февраля была отражена массированная атака киевского режима. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — отметил он.

По словам Прошунина, были зафиксированы падения обломков в нескольких районах. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать.

Также мэр города поблагодарил военных, стоящих на защите региона, за профессионализм, а жителей и гостей курорта за понимание и ответственную позицию.

15 февраля в Минобороны России сообщили, что над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков беспилотников. Прошунин тогда также сообщал об отражении атаки БПЛА на Сочи.

Ранее на Кубани при падении обломков беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами.