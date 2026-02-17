Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Сочи подвергся массированной атаке Киева

Мэр Сочи Прошунин сообщил об отражении массированной атаки БПЛА Украины
Администрация города Сочи

Средствами противовоздушной обороны Сочи в ночь на 17 февраля была отражена массированная атака киевского режима. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — отметил он.

По словам Прошунина, были зафиксированы падения обломков в нескольких районах. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать.

Также мэр города поблагодарил военных, стоящих на защите региона, за профессионализм, а жителей и гостей курорта за понимание и ответственную позицию.

15 февраля в Минобороны России сообщили, что над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков беспилотников. Прошунин тогда также сообщал об отражении атаки БПЛА на Сочи.

Ранее на Кубани при падении обломков беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!