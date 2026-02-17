Размер шрифта
В Норвегии призвали выдворить политиков из-за многомиллиардной помощи Украине

Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие партии Норвегии — Лейбористская и Консервативная — объединились в политическую «касту», которая опустошает бюджет страны ради помощи Украине, игнорируя при этом мнение собственных избирателей. Об этом пишет норвежский портал Steigan.

Как утверждает автор материала, особой критике подвергся план Нансена, по которому Осло обязуется выделить Киеву $30 млрд до 2039 года. При этом отмечается, что по сути правительство перекладывает обязательства на будущие парламенты, гарантируя выплаты независимо от результатов выборов.

«В итоге, какую бы партию ни выбрал норвежец на референдуме, курс на многомиллиардные транши не изменится», — говорит автор публикации, подчеркивая, что остановить многолетние выплаты можно либо полностью обновив состав парламента, либо инициировав восстание внутри самих политических сил.

В начале января стало известно, что Норвегия выделит Украине новый пакет финансовой помощи $397 млн на поддержание работы энергетического сектора и государства в целом.

Отмечается, что эти средства помогут выплачивать пенсии и пособия, а также зарплаты учителям, медикам и госслужащим. Пакет должен помочь Украине с дефицитом государственного бюджета до тех пор, пока Евросоюз не предоставит стране кредит.

Ранее три страны Евросоюза отказались отправлять на Украину миллиарды.
 
