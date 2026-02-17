Размер шрифта
Пьяный житель Хакасии жестоко избил маленького сына, младенец не выжил

В Хакасии мужчину задержали за избиение сына из-за плача

В Хакасии мужчину подозревают в нанесении тяжелых травм своему сыну. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Вокзальной улице. По версии следствия, в этот день лежавший в кроватке четырехмесячный младенец плакал. Пьяному отцу это не понравилось, поэтому он несколько раз ударил ребенка по голове.

После этого пострадавший перестал кричать. Спустя два дня его обнаружили без признаков жизни.

Отца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Следователи будут просить суд о заключении фигуранта под стражу.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже женщина лишилась родительских прав из-за насилия над ребенком. Она избила сына за то, что тот плакал. При этом мать могла издеваться над ребенком и оставлять одного на улице.

Ранее родители попытались продать 12-дневнего ребенка ради финансирования своего бизнеса.
 
