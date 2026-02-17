Размер шрифта
В Сахалинской области более полусотни рыбаков на льдине уносит в море

Amur Mash: на Сахалине отколовшуюся льдину с десятками рыбаков уносит в море
Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

Несколько десятков рыбаков на льдине уносит в море в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным журналистов, более 50 человек пришли посидеть с удочкой у села Охотское. Внезапно по льдине, на которой находились люди, пошла трещина и начала быстро расширяться. В результате рыбаки оказались отрезаны от берега.

«Самые смелые перепрыгнули — в том числе и на снегоходах. За остальными отправились спасатели», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что среди оставшихся на льде людей есть дети.

3 февраля в районе поселка Лесное в Сахалинской области произошла похожая ситуация. У побережья образовалась трещина, в результате чего льдину с несколькими рыбаками начало уносить в море.

24 января Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что накануне вечером в акватории морского порта Корсаков пропал мужчина, проводивший водолазные работы вместе с напарником. На этом фоне спасатели развернули масштабную поисковую операцию — поиски велись как в районе исчезновения, так и на расширенной акватории. В результате спустя почти сутки водолаза удалось найти. Экипаж судна «Иван Капралов» заметил 50-летнего мужчину и поднял его на борт, после чего пересадил на спасательное судно «Отто Шмидт». Найденного человека доставили на берег, его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере.
 
Теперь вы знаете
