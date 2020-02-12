Журналисты сирийского телеканала пострадали при обстреле в Алеппо

Съемочная группа сирийского телеканала Akhbar попала под обстрел во время подготовки рабочего материала на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты пострадали во время обстрела боевиков.

Характер их травм, а также есть ли погибшие — не уточняется.

Кроме того, госагентство SANA рассказало, что его сотрудники также пострадали в результате обстрела.

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