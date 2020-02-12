Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
По словам генсека, Североатлантический альянс пытается сделать все возможное для разработки новых мер контроля над вооружениями.
При этом он отметил, что НАТО сожалеет об уничтожении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого вышли США.
Столтенберг считает, что разработка новых схем контроля станет лучшим способом сохранения напряженности на низком уровне.
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