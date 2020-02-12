Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.

По словам генсека, Североатлантический альянс пытается сделать все возможное для разработки новых мер контроля над вооружениями.

При этом он отметил, что НАТО сожалеет об уничтожении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого вышли США.

Столтенберг считает, что разработка новых схем контроля станет лучшим способом сохранения напряженности на низком уровне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

— Захарова: слова Столтенберга о ДРСМД доказывают «смерть мозга» НАТО

— Депутат Госдумы назвал НАТО «волком в овечьей шкуре»