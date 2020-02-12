В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России

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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции... Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Виталий Аньков/РИА Новости

Пентагон опубликовал карту, на которой показаны зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Министерство обороны США выложило документ в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, передает The Drive.

Издание указывает на то, что такие данные говорят об увеличении интенсивности морских операций, проводимых Москвой и Пекином.

Отмечается, что на представленной карте нет информации о конкретном периоде времени и о том, какие корабли находились в конкретных местах.

Однако изображение подтверждает факт существенной активности российских кораблей вдоль юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана, а также в районе Карибского моря за последние несколько лет.