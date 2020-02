В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой показаны зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Министерство обороны США выложило документ в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, передает The Drive.

Издание указывает на то, что такие данные говорят об увеличении интенсивности морских операций, проводимых Москвой и Пекином.

Отмечается, что на представленной карте нет информации о конкретном периоде времени и о том, какие корабли находились в конкретных местах.

Однако изображение подтверждает факт существенной активности российских кораблей вдоль юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана, а также в районе Карибского моря за последние несколько лет.

